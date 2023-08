Carcere Vibo, concluso il concorso Asp per l’assegnazione di 5 posti per dirigente medico

Il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di dirigente medico da assegnare alla casa circondariale di Vibo Valentia ha ottenuto un nuovo step con la delibera del commissario straordinario, Antonio Battistini dell’Asp avente come oggetto l’ammissione ed esclusione dei candidati. Il bando era stato diramato dall’Azienda sanitaria il 14 luglio scorso mentre i termini di partecipazione erano scaduti in data 13 agosto. Undici le domande di partecipazione registrate dall’Asp, di cui due sono state escluse per mancanza di requisiti. Le tabelle pubblicate dall’Asp riportano dunque l’elenco dei candidati partecipanti, gli ammessi alla procedura e quelli riportanti esito negativo. La deliberazione del commissario straordinario Battistini, si legge nell’atto, ha ottenuto il parere favorevole del direttore amministrativo e Elisabetta Rosa Tripodi e del direttore sanitario Luigi Mandia. La delibera, pubblicata il 30 agosto 2023, sarà consultabile sull’albo pretorio dell’Azienda sanitaria provinciale per i prossimi quindici giorni consecutivi.

