L’Asp di Vibo accende i riflettori sulle prenotazioni per visite sanitarie già eseguite ma ancora attive

L’Azienda sanitaria provinciale ha avviato una verifica delle liste di attesa con particolare riferimento alla presenza di prenotazioni attive per prestazioni già fruite. Pertanto, a seguito di approfonditi controlli attraverso i quali sono risultate prenotazioni per visite sanitarie ancora attive – quindi ufficialmente da svolgersi, ma di fatto già eseguite – l’Asp invita l’utenza a provvedere, entro il prossimo 30 settembre 2023, alla cancellazione delle citate prenotazioni, per liberare posti che potranno essere utilizzati a beneficio di altri utenti. A decorrere del termine indicato, l’Azienda sanitaria specifica che attribuirà agli utenti inadempienti il pagamento dell’intera quota ticket. L’Asp precisa inoltre che confida nella massima collaborazione per migliorare il servizio, nell’interesse di tutta la comunità. Insomma, per la stessa ragione per cui se non è possibile presentarsi a una visita è obbligatorio disdire la prenotazione e chi non lo fa riceve una sanzione pari al massimo al costo del ticket della prestazione anche in presenza di eventuali esenzioni, – come del resto avviene in tutta Italia – allo stesso modo vale per chi non disdice una prenotazione per prestazioni sanitarie, tra l’altro, di cui si ha già avuto modo di usufruire.

