Sanità in crisi, il Comitato Pizzo al lavoro per la creazione del Fronte salute pubblica

Nuovi passi in avanti per il Comitato di salute pubblica Pizzo. Il sodalizio, rappresentato dal presidente Giuseppe De Caria e dal responsabile all’ufficio affari di segreteria Giovanni Lico, ha stretto un accordo con il segretario regionale della Calabria di Cittadinanzattiva, Giuseppe Corrado al fine di ricevere consulenza strategica in tema di salute e sanità pubblica. Il Comitato napitino, nelle vesti di gruppo promotore del nascente Direttorio regionale del fronte di Salute pubblica Calabria (unitamente ad altri comitati di salute pubblica comunali) e di delegato pro-tempore alle politiche di salute e sanità pubblica, ha ritenuto di stringere accordi con un’organizzazione di pregio, quale Cittadinanzattiva Calabria, per collaborare seriamente e senza strumentalizzazioni politiche alla tutela del diritto alla salute pubblica dei cittadini calabresi.

Gli obiettivi sono chiari: «Sono in tanti coloro i quali a sei mesi dalle elezioni Europee (9 giugno 2024) e dal rinnovamento di alcuni consigli comunali – ha affermato Giuseppe De Caria – che si prodigano a favore della salute e della sanità pubblica calabrese. Il nostro obiettivo non è quello di cavalcare miserabilmente il fortissimo disagio in cui versano i nostri concittadini calabresi in ambito sanitario. Noi vogliamo costruire un Fronte di Salute pubblica Calabria, unendo le migliori e sincere sinergie associative del territorio calabrese, affinché si affronti la questione salute e sanità pubblica in maniera costante e fino alla risoluzione della medesima». Alla luce di ciò «non abbiamo aderito al “canto delle sirene” provenienti dall’establishment politico per ottenere vantaggi o peggio farci raggirare dalle loro promesse. L’alleanza strategica tra il nascente Fronte di Salute pubblica Calabria e Cittadinanzattiva parte proprio da questi presupposti, che poggiano sulla ferma determinazione di creare i necessari presupposti affinché si vada fino in fondo nel raggiungimento degli obiettivi». La costituzione del Fsp, in base a quanto già annunciato, avverrà dopo le festività natalizie. Si procederà, inoltre, alla creazione dei vari organi direttivi e più dettagliatamente il direttorio regionale, i coordinamenti provinciali e i comitati locali: «L’organismo- ha concluso De Caria – si distinguerà dagli altri organismi a difesa del diritto alla salute e sanità pubblica dall’ adozione del simbolo raffigurante il bastone di Asclepio e la dicitura Fronte di salute pubblica Calabria».

