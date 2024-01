di Enrico De Girolamo

«Se non vengono garantite le condizioni di sicurezza, io non posso continuare ad esporre il personale sanitario a questo tipo di rischi». Il generale Antonio Battistini, commissario dell’Asp di Vibo Valentia, è determinato a mettere un punto fermo alle aggressioni che subiscono i medici, soprattutto quelli impegnati nel servizio di Guardia medica notturna. Ed è pronto a spingersi fino alla chiusura dei presidi più esposti a questo tipo di rischi. L’ultimo episodio, quello che ha fatto traboccare il vaso, appena poche ore fa, a Soriano, dove nella serata di ieri la dottoressa Lucia Farfaglia è stata aggredita da cinque uomini che avevano trasportato un ferito con significative ferite alla testa e al torace. Gli accompagnatori hanno fatto irruzione nell’ambulatorio pretendendo assistenza medica per traumi che non potevano essere affrontati efficacemente in quel contesto. La professionista, quindi, ha chiesto aiuto ai colleghi del 118, che ha una postazione attiva nello stesso edificio, il vecchio (e quasi totalmente dismesso) ospedale di Soriano. Tra gli operatori sanitari in servizio, c’era anche il sindaco-infermiere di Pizzoni, Vincenzo Caruso, che è corso in aiuto del medico ed è stato aggredito a calci e pugni da due dei cinque uomini, mentre gli altri hanno caricato il ferito in auto e si sono diretti al Pronto soccorso di Vibo. CONTINUA A LEGGERE QUI: Emergenza aggressioni, l’Asp di Vibo pronta a chiudere le Guardie mediche. Battistini: «Senza sicurezza niente servizio»

