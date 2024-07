Sanità, verso l’attivazione a Pizzo del presidio voluto dall’Asp per la presa in carico dei pazienti fragili

Giuseppe De Caria

Si è tenuto il collaudo tecnico della Centrale operativa territoriale ospitata nel centro servizi sanitari e socio-sanitari “Santa Maria del Carmine” di Pizzo. Una notizia attesa dal Comitato di salute pubblica guidato da Giuseppe De Caria che ha espresso parole di soddisfazione e ringraziamento nei riguardi del commissario Asp, Antonio Battistini: «Il generale – ha affermato il presidente del sodalizio napitino – ci ha anche anticipato che l’Azienda sanitaria si è subito attivata per predisporre il bando per la ricerca del personale sanitario che dovrà rendere operativa la centrale operativa territoriale».

Antonio Battistini

Un risultato di non poco conto per la popolosa comunità di Pizzo: «Il commissario Battistini e il settore “Gestione tecnico patrimoniale” dell’Asp sono riusciti a rispettare i tempi di consegna dei lavori. Ora attendiamo che vengano resi concretamente operativi i servizi che il progetto delle centrali operative territoriali prevedono per gli utenti». In particolare, evidenzia De Caria, «le centrali operative hanno il compito di garantire e coordinare la presa in carico, da parte dell’Azienda, dei pazienti fragili, di intercettare bisogni di cura/assistenza e quindi assicurare la continuità tra ospedale e territorio».