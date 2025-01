«Per precisare e fornire una corretta linearità comunicativa, al fine del relativo miglioramento del servizio, si avvisa la cittadinanza che lo Screening Mammografico è in fase di temporanea di riorganizzazione e riattivazione per l’anno 2025. Si comunica pertanto che il servizio ripartirà a pieno regime dal 16 febbraio 2025». È quanto si legge sul sito dell’Asp di Vibo Valentia.

I disagi in merito alla mancata possibilità di prenotarsi per il servizio sanitario erano stati evidenziati dell’Osservatorio Civico Città Attiva di Vibo Valentia: «Da mesi chiediamo la riattivazione, pronti ad andare in Procura».

Come detto, proprio oggi, l’Azienda sanitaria provinciale ha comunicato la data di riattivazione degli screening informando inoltre che «grazie all’impegno della Direzione Aziendale in sinergia con la Direzione della Struttura Complessa di Radiologia dell’Asp di Vibo Valentia, sono state previste adeguate procedure di secondo livello (ecografia, mammografia con mezzo di contrasto, risonanza magnetica e biopsia) per evitare inutili peregrinazioni fuori dalla provincia di Vibo Valentia».

«In questa direzione, per fornire una diagnosi certa, è stato acquistato dall’Azienda una strumentazione di ultima generazione dedicata alle biopsie che offre significativi vantaggi, come comunicati dal Direttore della S.C. di Radiologia Dr. Francesco Loria: prelevare uno o più campioni di tessuto con una sola puntura evitando iniezioni ripetute; durata della procedura non superiore a 10 secondi; eradicare completamente una lesione non superiore a 1 cm; possibilità di eseguire le biopsie sotto guida ecografica, mammografica e di risonanza magnetica», conclude L’Asp.

Per tutte le info utili è possibile consultare il sito www.aspvv.it.