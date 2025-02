Sanità Vibo, l’osservatorio civico Città Attiva insiste su Battistini: «La Conferenza dei sindaci chieda il suo ritorno»

In vista della riunione del 18 febbraio durante la quale si affronteranno le numerose criticità del settore, l’associazione si rivolge ai primi cittadini affinché convochino il generale che guidava l’Asp prima dello scioglimento per mafia

Le avvocatesse Daniela Primerano, Francesca Guzzo e Ornella Grillo, in qualità di referenti dell’Osservatorio Civico Città Attiva di Vibo Valentia, che ormai da diversi anni si occupa delle condizioni in cui versa la sanità vibonese intendono avanzare delle richieste in vista della Conferenza dei Sindaci che si terrà il 18 febbraio 2025 alle ore 15,30.

Attraverso una nota chiedono: «La convocazione del Generale Battistini perché possa riferire in merito ai lavori di ristrutturazione dello Jazzolino di Vibo, ed in merito ad un verbale di collegio di direzione redatto alla presenza del Direttore Sanitario Dott. Mandia, ed i primari, ed in cui si pianificavano le attività in parallelo con i lavori. Si tratta di un progetto condiviso con i medici – proseguono -, per lavorare ad Ospedale funzionante, con la condivisione anche da parte della Ditta».

Quindi continuano chiedendo che «alla luce dell’esperienza maturata all’Asp di Vibo, venga verificata anche la disponibilità del Generale Battistini, ad affiancare la Commissione Straordinaria in questi mesi di commissariamento, al fine di contribuire all’attuazione di soluzioni idonee per risollevare nel breve periodo la sanità vibonese, fortemente penalizzata nel corso degli anni».

«Chiediamo altresì – continuano -, alla Conferenza dei Sindaci, la creazione di un gruppo di lavoro che veda al suo interno esperti e tecnici del settore e che abbia come finalità quella di formulare richieste e proposte da attuare nell’immediato per migliorare le condizioni della Sanità vibonese».

Poi infine concludono che «Nel Piano Annuale delle Attività anno 2025, pubblicato di recente dall’Asp di Vibo, viene richiamato il programma screening oncologici 2024/2026: basato per lo screening mammografico su una popolazione target di 10.917 per l’anno 2025, per lo screening colon retto su una popolazione target di 21.068 e per lo screening citologico su una popolazione target di 13.465. Chiediamo fin da ora a tutti i Sindaci in indirizzo, in collaborazione con l’Asp e con i Medici di Medicina Generale, di farsi promotori di un’intensa campagna di sensibilizzazione in materia di prevenzione, aderendo a programmi organizzati di screening oncologici che interessino l’intera popolazione target del territorio vibonese».