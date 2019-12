La denuncia | Farmacie chiuse a Natale: 50 chilometri per due medicine

Da Vibo Marina a Briatico fino a Vibo città. La grave problematica segnalata da un nostro lettore: «Gli anziani senza auto come fanno?»

Cinquanta chilometri in auto per acquistare due confezioni di medicine, il giorno di Natale. E’ la denuncia giunta in redazione da parte di un nostro lettore. «Scrivo – specifica il cittadino residente a Vibo Marina – affinché si porti alla luce questa grave problematica che interessa tutta la cittadinanza. Bene – ribadisce -, il giorno di Natale ho fatto 50 chilometri per reperire due medicine: le farmacie di Vibo Marina chiuse, quella di Portosalvo, di recente istituzione, chiusa. Quindi vado a Briatico, fuori comune, e trovo anche quella chiusa. Non mi rimane che andare a Vibo – argomenta – dove finalmente riesco a comprare le medicine. Mi domando: ma le persone anziane che non hanno l’auto, come fanno? Il sindaco si occupi di questo annoso problema, perché tutto ciò non si può tollerare».