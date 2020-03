Coronavirus, chiudono al pubblico gli uffici dei Vigili del fuoco di Vibo

Il comando provinciale dirama una nota per spiegare come relazionarsi gli sportelli: «In caso di soccorso avvisateci se ci sono casi sospetti»

Misure restrittive anche al comando provinciale dei Vigili del fuoco per contenere il Covid-19. In particolare, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, «è sospesa l’attività di ricevimento pubblico – fa sapere il comandante Giampiero Rizzo – sia da parte dell’ufficio prevenzione incendi che dell’ufficio statistica e funzionari. Restano comunque operativi, e se ne promuove ulteriormente l’impiego, i consueti canali telematici attraverso i quali il cittadino può produrre le istanze sia per quanto riguarda l’ufficio statistica (rilascio attestati di intervento) sia per quanto riguarda l’ufficio prevenzione incendi. Nell’orario programmato di ricevimento pubblico potranno essere inoltre chiesti chiarimenti relativamente allo stato delle pratiche di prevenzione incendi telefonando allo 0963-9969139/153 (ufficio prevenzione)».



Le richieste di soccorso andranno inoltrate, come di consueto, al numero 115. Si raccomanda, in caso di richiesta di soccorso, di segnalare la presenza di persone eventualmente positive la coronavirus o che si trovino nello stato di quarantena o che presentino sintomi riconducibili al coronavirus. «Tali indicazioni – conclude la nota del comandante provinciale dei Vigili del fuoco – sono di fondamentale importanza per consentire a noi di adoperare i giusti dispositivi di protezione individuale ed evitare il contagio». Si raccomanda infine di limitare gli spostamenti ai casi contemplati dal Dpcm 9 marzo 2020 ovvero per “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità”, “motivi di salute”, “rientro presso il proprio domicilio”.