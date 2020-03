Serra, Tassone: «Attivare pre-triage, il comune diventi “zona rossa”»

Il consigliere regionale invia una lettera al commissario dell’Asp e al prefetto di Vibo alla luce del caso di positività registrato in un paziente che si trovava in ospedale

Il consigliere regionale ed ex sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, ha inviato una missiva al commissario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano, al direttore sanitario Matteo Galletta ed al prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito per chiedere che, alla luce di quanto «avvenuto nelle ultime ore presso il presidio ospedaliero di Serra San Bruno con la verifica di un caso di paziente affetto da Covid-19 e pur nella consapevolezza che il Pronto soccorso si trova momentaneamente chiuso», venga «immediatamente attivato il pre-triage presso l’apposita struttura montata nel piazzale antistante l’ospedale, al fine di impedire l’accesso a qualsiasi paziente o soggetto non autorizzato».



Sempre questa mattina, Tassone si era interfacciato con il commissario prefettizio di Serra, Sergio Raimondo, e con i vertici dell’Asp, per chiedere loro di «valutare seriamente di dichiarare Serra San Bruno Zona rossa». Tassone ha poi annunciato che «a breve si procederà con la sanificazione del Pronto soccorso, dell’astanteria e dell’area dialisi, momentaneamente chiusi. Presumibilmente – ha concluso – nelle prossime ore Serra diventerà zona rossa».