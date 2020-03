Coronavirus, il bollettino del 25 marzo: 32 nuovi contagi in Calabria

I casi accertati di positività al Covid 19 sono 351. Venticinque in provincia di Vibo Valentia, dove oggi si sono registrati due nuovi casi

Consueto bollettino diramato dalla Regione Calabria sull’emergenza coronavirus. Ad oggi, si apprende, sono stati effettuati 4177 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus, in totale, sono 351 (+32 rispetto a ieri), quelle negative sono 3826.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 12 in rianimazione; 40 in isolamento domiciliare. Cosenza: 39 in reparto; 3 in rianimazione; 50 in isolamento domiciliare; 5 deceduti. Reggio Calabria: 22 in reparto; 5 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 5 deceduti.

Vibo Valentia: 2 in reparto; 2 in rianimazione; 16 in isolamento domiciliare. All’elenco manca la coppia di Filandari e l’uomo di Vibo ricoverati a Catanzaro e gli ultimi due casi resi noti nel corso della mattinata che riguardano una persona residente a Vibo ed un secondo caso registratosi a Parghelia. Venticinque in totale i contagi accertati in tutta la provincia. Nessun deceduto.

Crotone: 17 in reparto; 1 in rianimazione; 45 in isolamento domiciliare; 1 deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 7678, così distribuiti: Cosenza: 1766, Crotone: 832, Catanzaro: 794, Vibo Valentia: 642, Reggio Calabria: 3644.

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.618. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.