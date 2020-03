Coronavirus Calabria, picco di casi positivi: 101 in più rispetto a ieri

Lo si apprende dal bollettino diramato dalla Regione Calabria. Sfiorano ormai le 500 unità le persone che hanno contratto il virus

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 5385 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 494 (+101 rispetto a ieri), quelle negative sono 4891.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 15 in reparto; 12 in rianimazione; 101 in isolamento domiciliare. Cosenza: 41 in reparto; 3 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 8 deceduti. Reggio Calabria: 25 in reparto; 6 in rianimazione; 95 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 7 deceduti. Vibo Valentia: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 21 in isolamento domiciliare; 1 deceduto. Crotone: 19 in reparto; 0 in rianimazione; 53 in isolamento domiciliare; 2 deceduti.



I soggetti in quarantena volontaria sono 7505, così distribuiti: Cosenza: 1787; Crotone: 825; Catanzaro: 874; Vibo Valentia: 593; Reggio Calabria: 3426.



Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.958. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.



