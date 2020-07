Coronavirus, un caso positivo a Sant’Onofrio: è un 37enne rientrato dall’estero

Proveniente dall’Algeria si è da subito posto in isolamento così come un suo collega catanzarese anch’egli positivo al Covid

È un 37enne di Sant’Onofrio l’ultimo caso di positività al coronavirus che si registra in provincia di Vibo Valentia. Il giovane è rientrato nei giorni scorsi dall’Algeria, dove si trovava per motivi di lavoro, e al suo rientro si è sottoposto a quarantena rimanendo in isolamento. Stessa condizione in cui si trova un suo collega di Catanzaro, anch’egli risultato positivo al tampone al quale entrambi si sono sottoposti sia alla partenza che all’arrivo in Patria, raggiunta attraverso un volo messo a disposizione dalla loro azienda prima di fare rientro nei rispettivi domicili con un’auto a noleggio. Le loro condizioni non destano preoccupazione.