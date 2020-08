Coronavirus, due positivi in più in Calabria

Dal bollettino quotidiano della Regione risultano sette persone ricoverate in reparto e 41 in isolamento domiciliare

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Due positività al coronavirus sono state riscontrate in Calabria. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi sono 1.289 a fronte di 126.156 tamponi effettuati sino ad oggi. Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti. Cosenza 1 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Da altra Regione o Stato Estero 59. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 14.804.