Coronavirus Calabria, 16 nuovi casi positivi in più da ieri

Lo attesta il bollettino regionale che dà conto di un nuovo ricovero a Vibo Valentia. Mentre un nuovo caso si registra a Dinami su un uomo proveniente dal Reggino

Sono 16 i nuovi casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, in calo rispetto ai 23 di ieri. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 2.125. Ad attestarlo è il Bollettino della Regione che riferisce di 212.223 tamponi eseguiti sino ad oggi di cui 210.098 risultati negativi.



Cosenza registra un solo nuovo caso da screening per partenza all’estero. Reggio Calabria comunica 12 nuovi positivi. A Vibo Valentia, benché non conteggiato nel bollettino odierno, risulta un nuovo caso di un cittadino straniero residente nel Reggino e arrivato a Dinami per motivi di lavoro. Posto in isolamento, la notizia della sua positività è giunta dall’ospedale di Reggio Calabria dove si era sottoposto a tampone.



I casi attivi sono 591. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 13 in reparto, uno in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare, 236 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 9 in reparto, 133 in isolamento domiciliare, 505 guariti, 36 deceduti; Reggio Calabria: 9 in reparto, 141 in isolamento domiciliare, 350 guariti e 20 deceduti; Crotone: 5 in isolamento domiciliare, 138 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 6 in reparto (uno in più da ieri), 23 in isolamento domiciliare, 92 guariti e 6 deceduti. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.195.