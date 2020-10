Coronavirus, due nuovi casi positivi a Vibo Valentia

Contagiati uno studente rientrato dall’estero e un lavoratore. Entrambi sono residenti nel territorio del comune capoluogo

Ci sono due nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 in provincia di Vibo Valentia ed entrambe si riferiscono a persone residenti nell’ambito del territorio del comune capoluogo. Si tratta, rispettivamente, di uno studente rientrato dall’estero che, all’atto del rimpatrio, si è segnalato alle autorità sanitarie ponendosi in quarantena in attesa dell’esito del tampone poi risultato positivo, e di un lavoratore che nei giorni scorsi avrebbe effettuato una trasferta fuori città per ragioni legate alla sua professione. Subito il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo ha messo in atto il protocollo di rito in questi casi e già i primi tamponi effettuati sui familiari hanno dato esito negativo. Ulteriori verifiche saranno effettuate nelle prossime ore mentre, con i due nuovi casi, sale a 20 il numero delle persone attualmente affette da Covid19 in provincia di Vibo Valentia dove, di contro, non si registrano fortunatamente ricoveri ospedalieri.