Coronavirus, un caso positivo nella frazione Ariola di Gerocarne – Video

A darne notizia è il sindaco Vitaliano Papillo che invita alla prudenza: «La persona contagiata è ricoverata per altre patologie»

Nuovo caso di coronavirus nel Vibonese. Un cittadino di Gerocarne, residente nella frazione Ariola, è infatti risultato positivo al tampone. A renderlo noto è il sindaco Vitaliano Papillo che, attraverso la sua pagina Facebook, ne ha dato notizia. «Il soggetto – ha spiegato Papillo – si trova ricoverato in ospedale per altre patologie, li si è scoperta la sua positività. Abbiamo ricostruito i suoi movimenti e chiuso il cerchio sui contatti diretti e indiretti. L’Asp – ha proseguito – ha predisposto una serie di tamponi per circoscrivere al più presto la situazione. Non allarmiamoci, la situazione è sotto controllo» ha aggiunto Papillo. Una serie di misure sono state anticipate dallo stesso sindaco che ha preannunciato la chiusura del cimitero in occasione della ricorrenza dei morti e invitato la cittadinanza ad utilizzare tutte le precauzioni del caso, «senza creare allarmismi».