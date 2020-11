Coronavirus Calabria, meno tamponi e più contagiati (254)

Circa 2300 i test processati contro i 2800 del giorno precedente. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva. Il bollettino della Regione annota 16 nuovi casi nel Vibonese

Crescono, in Calabria, i ricoverati in terapia intensiva. Oggi sono 19, 6 in più rispetto a ieri. E continua la crescita anche dei positivi. Nelle ultime 24 ne sono stati individuati 254 (ieri erano 245) pur in presenza di un numero inferiore di tamponi. I soggetti testati nelle ultime 24 ore sono stati 2.440 mentre i tamponi processati sono stati 2.327, contro i 2.871 del giorno precedente. In Calabria c’è stata anche una vittima, un 63enne di Francica, nel Vibonese. Il totale dei decessi sale così a 118. I casi attivi sono 3.605 (+243) mentre quelli da inizio pandemia 5.564 con 277.221 soggetti testati e 280.187 tamponi effettuati. I ricoverati in malattie infettive sono 164 (+3) mentre gli isolati a domicilio 3.422 (+234). I guariti sono 1.841 (+10). I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 101, Catanzaro 35, Crotone 12, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 90.

Sono questi i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 1.120 (61 in reparto; 10 in terapia intensiva, 1049 in isolamento domiciliare); casi chiusi 652 (608 guariti, 44 deceduti). Catanzaro: casi attivi 526 (38 in reparto; 4 in terapia intensiva; 484 in isolamento domiciliare); casi chiusi 341 (305 guariti, 36 deceduti). Crotone: casi attivi 99 (99 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 81 (5 ricoverati ,76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.512 (60 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.447 in isolamento domiciliare); casi chiusi 553 (528 guariti, 25 deceduti). Altra regione o stato estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 598.