Coronavirus: deceduto un paziente ricoverato all’ospedale di Vibo

Si tratta di un 63enne di Francica che da alcuni giorni presentava gravi difficoltà respiratorie

Si registra un decesso per coronavirus all’ospedale di Vibo Valentia. Si tratta di un 63enne residente a Francica. Il paziente si trovava intubato e per gran parte della sua degenza le condizioni di salute sono rimaste stabili. Il peggioramento è avvenuto negli ultimi giorni, con difficoltà respiratorie (si trovava ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Vibo) che hanno portato al decesso nella serata di ieri. Salgono quindi a 119 le vittime in Calabria per il coronavirus dall’inizio della pandemia. L’ultimo decesso per coronavirus si era registrato il 3 ottobre quando a venire meno è stato un 61enne di Stefanaconi ricoverato a Cosenza.