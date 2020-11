Sanità: il commissario Zuccatelli si dimette su richiesta del ministro

Lascia il commissario alla Sanità calabrese, dopo le critiche per un suo video in cui negava l'utilità delle mascherine. Il Governo lavora a un nuovo commissario

Il commissario alla Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, si è dimesso su richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza. Lo aveva annunciato anche questa mattina in un’intervista a Repubblica, in cui si diceva pronto a lasciare se il Governo avesse avanzato una richiesta in tal senso. “Nessuno mi ha chiesto di dimettermi, se il Governo dovesse farlo non esiterei un secondo. Ma presentare dimissioni spontanee no, non è mio costume. In quasi cinquant’anni di carriera negli ospedali di tutta Italia non l’ho mai fatto”, aveva detto il manager sanitario scelto dal governo per sostituire il suo predecessore, il generale dei carabinieri Saverio Cotticelli, scivolato su un’imbarazzante intervista televisiva a Raitre. «Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni» ha dichiarato Zuccatelli.