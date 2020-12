Coronavirus: stabili i nuovi contagi in Calabria (+175), tre le vittime

In calo ricoverati e isolati a domicilio. In provincia di Vibo si registrano 11 nuovi casi positivi e 18 guariti in più

Resta sostanzialmente stabile l’incremento giornaliero di positivi in Calabria. Oggi ne sono stati individuati 175 (ieri erano 166), a fronte di 2.211 soggetti testati contro i 1.435 di ieri. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 3 con il totale che arriva a 399. Continua il calo dei ricoverati in area medica (-11 a 335) e gli isolati a domicilio (-189 a 8.766). Stabili a 21 i ricoverati in terapia intensiva. Crescono ancora i guariti che ad oggi sono 10.616 (+372) e calano i casi attivi, oggi 9.122 (-200).

Ad oggi sono stati sottoposti a test 387.987 soggetti per un totale di 401.854 tamponi eseguiti con 20.137 positivi. I casi di oggi sono suddivisi a Cosenza 14, Catanzaro 58, Crotone 1, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 91. Sono questi i dati giornalieri relativi al Covid comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia i positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.621 (84 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.789 (1.618 guariti, 171 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.397 (22 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 18 in reparto al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 10 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.344 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.421 (1341 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 737 (37 in reparto; 700 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.291 (1.267 guariti, 24 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 293 (12 ricoverati, 281 in isolamento domiciliare); casi chiusi 858 (833 guariti, 25 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.920 (97 in reparto; 15 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.799 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.452 (5.353 guariti, 99 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 651.