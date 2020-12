Coronavirus Calabria, 194 nuovi casi in tutta la regione

Quattro le vittime, diminuiscono i ricoverati in area medica. In provincia di Vibo Valentia si registrano 21 nuovi contagi

Crescono leggermente i nuovi positivi in Calabria, passati dai 175 di ieri ai 194 di oggi – a fronte di un numero costante di soggetti testati, 2.158 nelle ultime 24 ore – ma continua la flessione dei casi attivi, scesi a 8.882 (-240). Le vittime sono 4 con il totale che arriva a 403. In calo anche i ricoveri in area medica (318, -17) e in isolamento domiciliare (8.542, -224) mentre c’è un ricoverato in più in terapia intensiva con il totale che arriva a 22. I guariti sono 11.046 (+430). Ad oggi, da inizio pandemia sono stati sottoposti a test 390.145 soggetti per un totale di 404.395 tamponi con 20.331 positivi. I casi confermati oggi sono suddivisi a: 40 Cosenza, 64 Catanzaro, 22 Crotone, 21 Vibo Valentia, 47 Reggio Calabria. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 805. Sono questi i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall’inizio della pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.558 (76 in reparto AO Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 ricoveri all’ospedale da campo; 8 in terapia intensiva, 4436 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1892 (1718 guariti, 174 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1351 (24 in reparto all’AO di Catanzaro; 14 al P. O. di Lamezia Terme; 10 all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1299 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1531 (1451 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 717 (37 in reparto; 680 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1333 (1309 guariti, 24 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 253 (13 ricoverati, 240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 919 (894 guariti, 25 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.849 (91 in reparto; 15 P.O. di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.733 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.570 (5.470 guariti, 100 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).