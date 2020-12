Covid a Zungri, al via lo screening con tamponi rapidi e gratuiti

La campagna di monitoraggio promossa dal Comune in collaborazione con la Croce rossa di Vibo. Tre i casi positivi accertati in paese

Parte la campagna di screening per il Covid-19 anche nel comune di Zungri. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Galati. Si tratta di tamponi rapidi e gratuiti che saranno effettuati, a partire dalle ore 8 di domenica 20 dicembre in modalità drive-in, da personale medico della Croce rossa italiana di Vibo Valentia in piazza De Gasperi.

«Il numero di tamponi disponibili in questa prima fase – fa sapere il Comune – è di 300, pertanto saranno effettuati con le seguenti priorità: persone che hanno avuto contatti diretti con soggetti positivi e che non abbiano eseguito un tampone rapido negli ultimi sei giorni; persone con più di 65 anni; soggetti fragili con patologie croniche; titolari di attività commerciali; cittadini che per motivi vari hanno contatti frequenti con il pubblico e relazioni sociali più ampie».

Inoltre «una buona parte di tamponi saranno riservati alla fascia di età da 17-25 anni al fine di mappare la diffusione del Covid-19 fra i giovani. Il tampone potrà essere prenotato tutti i giorni fino a sabato a partire da domani (oggi, ndr) al Centro operativo comunale, sede della Protezione Civile di Zungri oppure, per telefono ai numeri: 3474801819 (Emanuele Cullari) – 3356603765 (Nicola Pugliese)».

Alla data odierna i positivi al Covid-19 in paese, confermati con tampone molecolare, sono tre. «Siamo in attesa di conferma per altri tre concittadini risultati positivi al test antigenico (tampone rapido). Le persone sottoposte a quarantena, comprese quelle risultate positive, sono 23».