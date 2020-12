Coronavirus Vibo, record di casi (171) nel bollettino della Regione

Schizza il numero dei contagi nella provincia delle due zone rosse: Piscopio e Fabrizia. A livello regionale si registrano ben 449 nuovi contagi e quattro decessi

Informazione pubblicitaria

Quattro morti (la metà di ieri), ma schizzano i nuovi contagi in Calabria, passati da 163 a 449, con il totale che arriva a 23.518. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi attivi passano da 8.535 a 8.731 e quelli chiusi da 14.534 a 14.787. I guariti sono 14.319, con un aumento di 249 unità. In Calabria sono stati sottoposti a test 419.041 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 437.520 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 55, Crotone 5, Vibo Valentia 171 e Reggio Calabria 127. Zero da altra Regione o stato Estero.

Su base territoriale, a Cosenza i casi attivi sono 4.315, mentre quelli chiusi sono 2.748 (2.547 guariti e 201 deceduti). Il totale dei casi attivi a Catanzaro è di 1.453, mentre quelli chiusi sono 1.855 (1.775 guariti e 80 deceduti). A Crotone i casi attivi sono 377, mentre quelli chiusi sono 1.817 (1.781 guariti e 36 deceduti). Per quanto riguarda Vibo Valentia, i casi attivi sono 708 ed i casi chiusi 1.076 (1.048 guariti e 28 deceduti). A Reggio Calabria i casi attivi sono 1.723 e quelli chiusi 7.087 (6.964 guariti e 123 deceduti). Infine, i casi attivi provenienti da altra regione o stato estero sono 155 (tutti in isolamento domiciliare), mentre quelli chiusi 204, tutti guariti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 168.