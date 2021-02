Covid: 188 nuovi casi in Calabria, 24 nel Vibonese

Il dato contenuto nel bollettino della Regione nel quale si dà conto anche di cinque nuovi decessi, otto ricoveri e 521 guariti

Ci sono 188 nuovi casi di coronavirus in Calabria rispetto a ieri a fronte di un aumento dei tamponi fatti, passati dai 1.733 di ieri ai 2.634 di oggi. Lo si evince dal bollettino quotidiano diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 25, Catanzaro 8, Crotone 13, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 118, Altra regione o Stato estero 0. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 511.647 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 541.444 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 34.521 (+188 rispetto a ieri), quelle negative 477.126.

Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 630 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 26.665 (+521 rispetto a ieri), i ricoveri sono 267 (+8 rispetto a ieri). Territorialmente – prosegue il bollettino regionale – dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.860 (55 in reparto Ao di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.275 (7.006 guariti, 269 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.746 (19 in reparto all’Ao di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all’Aou Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.706 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.269 (3.178 guariti, 91 deceduti). Crotone: casi attivi 128 (10 in reparto; 118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.538 (2.495 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 482 (14 ricoverati, 468 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.534 (2.489 guariti, 45 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.960 (86 in reparto all’Ao di Reggio Calabria; 12 in reparto al Po di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.851 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.370 (11.188 guariti, 182 deceduti). Altra regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).