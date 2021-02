Covid: 121 positivi in più in Calabria, 26 nel Vibonese

Si mantiene stabile la curva dei contagi in tutta la regione sebbene con un numero maggiore di tamponi processati rispetto al giorno precedente. In provincia di Vibo 402 casi attivi

Un decesso e 121 positivi in più rispetto a ieri. Si mantiene stabile, con un numero maggiore di tamponi 2.171 per 2.020 soggetti testati, il numero di casi, ieri erano 128, riscontrati nelle ultime 24 ore. Salgono di 2 i ricoverati nei reparti di area medica (197) e diminuiscono di 2 quelli in terapia intensiva (20). Sono 86 in meno gli isolati a domicilio (6.443) e 206 in più i guariti (28.375).I casi attivi sono 6.660 mentre quelli chiusi 29.025. In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 526.830 soggetti 557.425 tamponi eseguiti di cui 35.685 risultati positivi e 491.145 negativi. Le vittime in totale 650. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 20, Catanzaro 6, Crotone 9, Vibo Valentia 26, Reggio Calabria 60.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.622 (47 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all’Ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.545 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.803 (7.528 guariti, 275 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1574 (10 in reparto all’AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 3 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.549 in isolamento domiciliare);Casi chiusi 3.523 (3.429 guariti, 94 deceduti); Crotone: Casi attivi 118 (8 in reparto; 110 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.601 (2.558 guariti, 43 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 402 (10 ricoverati, 392 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.788 (2738 guariti,50 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.894 (74 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 15 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.797 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 12.001 (11.813 guariti, 188 deceduti).