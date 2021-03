Dasà verso la zona rossa. Il sindaco: «Provvedimento annunciato da Spirlì»

Ad oggi si contano 49 contagi. Il primo cittadino Scaturchio: «Servirà per assicurarci una ripresa più veloce»

«Poco fa ho ricevuto la chiamata del presidente ff della Giunta Regionale Nino Spirlì che mi ha annunciato che tra questa sera e domani mattina verrà decretata la zona rossa nel nostro paese per la durata di 2 settimane. So che questo comporterà disagi e malumori ma spero capiate che è stato fatto per assicurarci una ripresa più veloce e sicura». È quanto riporta un messaggio sulla pagina social del Comune di Dasà a firma del sindaco Raffaele Scaturchio.

In merito alla mappatura dei contagi e alla campagna screening, il primo cittadino evidenzia: «Vi ricordo che domani eseguiremo i tamponi di massa presso la biblioteca comunale in ordine alfabetico, partendo dalle persone che si sono prenotate i cui cognomi hanno per iniziali una lettera compresa tra A-G. Mercoledì proseguiremo con i restanti prenotati».

Ad oggi, nel centro del Vibonese si contano 49 positivi al Covid-19. Le persone in isolamento domiciliare sono 66, 5 quelle in attesa di risultato. I dati sono aggiornati al primo marzo.