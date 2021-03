Covid nel Vibonese, per la Regione il virus è “sparito”: solo 5 casi nel bollettino

Bassissimo il numero di nuovi contagi registrati dalla Cittadella. Eppure ieri erano 30 i positivi in più segnalati

Appena 5, secondo il bollettino della Regione Calabria, i nuovi contagi registrati nella giornata di oggi in provincia di Vibo Valentia. Un dato statisticamente inverosimile, soprattutto alla luce del fatto che, nello stesso report regionale, ieri venivano riportati 30 casi. Ma tant’è, questo è quanto riferisce la Cittadella nel bollettino datato 23 marzo 2021.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 606.325 soggetti per un totale di 644.229 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 43.984 (+317 rispetto a ieri), quelle negative 562.341.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I dati provincia per provincia

Cosenza: casi attivi 4.052 (74 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3.916 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.190 (8.868 guariti, 322 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 2.186 (35 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 21 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.106 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.113 (4007 guariti, 106 deceduti).

Crotone: casi attivi 771 (32 in reparto; 739 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.838 (2.789 guariti, 49 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 525 (16 ricoverati, 509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.595 (3.529 guariti, 66 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1.329 (76 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.237 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.026 (14.792 guariti, 234 deceduti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 104, Catanzaro 81, Crotone 55, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 66.