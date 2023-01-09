Conferito da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia: ecco per quante ore e per quanto tempo lavorerà lo specialista

Conferito da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia l’incarico di sostituzione medici specialisti ambulatoriali interni, e altre professionalità sanitarie, per 15 ore settimanali e per sei mesi nella branca di oculistica alla dottoressa Anna Maria Francesca Carbone. L’incarico è arrivato con delibera del commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano, il quale ha preso atto della proposta giunta dal direttore del Distretto sanitario unico di Vibo Valentia Raffala Bava. Quest’ultimo ha, infatti, ricordato al commissario di Palazzo ex Inam che «con delibera commissariale del 29 novembre dello scorso anno sono state assegnate 15 ore settimanali di incremento orario nella branca di oculistica alla dottoressa Giuseppina Ferreri, la quale tuttavia allo stato è in astensione obbligatoria per maternità. Viste pertanto – ha aggiunto Bava – le lunghe liste d’attesa dell’unico specialista in oculistica operante, e che le sedi di Serra San Bruno Bruno e Tropea sono allo stato sprovviste di tale servizio, si rende necessario conferire incarico di sostituzione per 15 ore settimanali alla dottoressa Anna Maria Francesca Carbone, da espletare presso le sedi di Serra San Bruno e Tropea». Da qui la proposta indirizzata appunto al commissario Giuliano di volere procedere al conferimento alla suddetta specialista in oculistica dell’incarico di sostituzione per 15 ore settimanali e per sei mesi di lavoro a far data da domani, 10 gennaio 2023, precisando infine che «l’incarico in questione cessa di diritto e con effetto immediato al rientro della titolare, anche se la stessa dovesse rientrare in servizio prima dei 6 mesi di sostituzione assegnati per come previsto dalla normativa vigente di categoria».

