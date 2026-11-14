Partire dai giovani per costruire una nuova cultura della prevenzione e dell’uso responsabile dei farmaci. È questo, in sintesi, l’obiettivo che si prefigge il progetto nazionale “One Health: una rete nazionale per il contrasto all’antibiotico-resistenza”, promosso dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) in collaborazione con l’Università di Camerino e con il patrocinio del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, SIMIT e Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, in programma il 18 novembre, coinvolge 24 scuole secondarie di secondo grado distribuite in tutto il territorio nazionale, dove i medici internisti FADOI incontreranno studenti e docenti per una giornata di informazione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria. In Calabria, oltre al polo liceale di Rossano, sarà coinvolto anche il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, grazie alla collaborazione con il dirigente scolastico e i docenti dell’istituto, e con il patrocinio della Regione Calabria e dell’Ordine dei Medici di Vibo Valentia. La didattica sarà svolta da due medici internisti FADOI, la dott.ssa Desirée Addesi, presidente FADOI Calabria e dirigente medico presso l’Azienda Sanitaria “Dulbecco” di Catanzaro, e la dott.ssa Nadia Grillo, dirigente medico presso l’Ospedale Civile “Jazzolino” di Vibo.

La campagna prende il via in occasione della Settimana mondiale dedicata alla consapevolezza sulla resistenza antimicrobica, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 18 al 24 novembre.

«La lotta all’antibiotico-resistenza non può essere affidata soltanto agli specialisti o agli ospedali – viene affermato dalla società scientifica di Medicina Interna – ma richiede un grande investimento collettivo nella cultura sanitaria. Su queste basi è nato il progetto “One Health: una rete nazionale FADOI per il contrasto all’antibiotico-resistenza” ed è proprio questo il senso dell’approccio One Health: comprendere che la salute delle persone, quella degli animali e quella dell’ambiente sono strettamente connesse. Come medici internisti sentiamo la responsabilità di contribuire non soltanto alla cura delle malattie, ma anche alla loro prevenzione. Investire nell’educazione dei giovani significa investire nella sostenibilità futura del nostro Servizio Sanitario Nazionale».

Cinque messaggi per imparare a utilizzare correttamente gli antibiotici

Al centro degli incontri con gli studenti ci sono alcune regole fondamentali: gli antibiotici sono efficaci contro i batteri, non contro i virus; non devono quindi essere assunti per curare raffreddore, influenza o Covid-19, salvo che il medico ne rilevi la necessità per una concomitante infezione batterica. Gli antibiotici devono essere utilizzati soltanto su prescrizione medica, rispettando dosaggi e durata del trattamento indicati. Non bisogna interrompere autonomamente la terapia, riutilizzare farmaci avanzati da precedenti prescrizioni o assumere antibiotici destinati ad altre persone. Grande attenzione viene dedicata anche alla prevenzione delle infezioni attraverso gesti semplici ma fondamentali: lavarsi frequentemente le mani, rispettare le norme igieniche, favorire il ricambio dell’aria negli ambienti chiusi e vaccinarsi secondo le raccomandazioni sanitarie. Antibiotici, quindi, solo quando servono e solo se prescritti dal medico.