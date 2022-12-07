Tutti gli articoli di Sanità
Indetto un Avviso di mobilità interna ordinaria riservato ai collaboratori amministrativi – categoria D e/o assistenti amministrativi – categoria C – già in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia con contratto di lavoro a tempo indeterminato “full time”. La decisione dei vertici di Palazzo ex Inam in base alla necessità di assegnare le suddette figure presso l’ufficio di segreteria della direzione generale dell’Asp. «I dipendenti interessati – si legge dunque nell’Avviso pubblico – possono presentare istanza di partecipazione indirizzata, al commissario straordinario Giuseppe giualino tramite protocollo generale, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione (avvenuta il 6 dicembre, ndr) del presente avviso all’Albo Pretorio on line di questa Azienda allegando il proprio curriculum formativo e professionale. I concorrenti che presenteranno domanda saranno comunque sottoposti ad apposito colloquio attitudinale in relazione al posto da ricoprire. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente Avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto».
