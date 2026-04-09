L’incarico è stato affidato su proposta del presidente Roberto Occhiuto. La delibera arriva all’indomani del saluto della triade che ha guidato l’Azienda per 18 mesi dopo lo scioglimento per mafia

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha nominato Vittorio Sestito commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

La nomina arriva all’indomani del saluto della triade commissariale – composta dal prefetto in quiescenza Gianfranco Tomao e dai commissari Gandolfo Miserendino e Gianluca Orlando – che ha guidato l’Asp di Vibo per 18 mesi dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Sestito gestirà l’Azienda in attesa del bando per l’individuazione del nuovo direttore generale.