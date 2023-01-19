L'incarico ufficiale è arrivato con delibera del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano

Nominata la commissione di valutazione dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento quinquennale di un incarico di direttore di Struttura complessa disciplina di radiologia presso l’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia. Questa la sua composizione: componente titolare Giampiero Guido, direttore di Struttura complessa presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza; componente titolare Giuseppe Mastroeni, direttore di Struttura complessa presso gli Ospedali Riuniti Papardo –Piemonte di Messina; componente titolare Enrico Scarano, direttore dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo – Potenza (in sostituzione di Aldo Di Blasi Aldo, direttore di Struttura complessa presso l’Azienda Roma 5, che ha rifiutato l’incarico ). La nomina ufficiale della suddetta commissione è giunta con delibera del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano, il quale ricorda che «con delibera del 25 novembre del 2021 l’Azienda ha proceduto all’indizione per turn –over dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento quinquennale di un incarico di direttore di Struttura complessa disciplina di Radiologia del presidio ospedaliero di Vibo Valentia» e che «i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti il 30 marzo del 2022». [Continua in basso]

Precedentemente, il 3 febbraio 2022, era stata invece nominata la commissione per i sorteggi dei componenti delle Commissioni esaminatrici e di valutazione relativamente alle procedure concorsuali attivate dall’Azienda sanitaria. La suddetta commissione di sorteggio si è riunita l’11 aprile del 2022 e, a seguito della mancata accettazione di un componente estratto, il 19 dicembre 2022 estraendo, con riferimento alla suddetta procedura concorsuale, i nominativi di tre componenti titolari, nonché per ogni titolare, ulteriori tre nominativi di componenti supplenti, con i quali provvedere, in ordine di estrazione, alla immediata sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento del medesimo.

