Soddisfazione dal Comune della città del mare nelle parole dell’assessore Chiara Patertì: «Segnale importante»

Procede raccogliendo buoni numeri la campagna vaccinazioni anti-Covid nel Comune di Briatico. Nella giornata di ieri, i locali dell’ex scuola siti nella città del mare hanno accolto ben 544 persone chiamate alla somministrazione dei vaccini. Sono state inoculate sia dosi AstraZeneca che Pfizer, 280 sono state destinate ai richiami, 264 alle prime. Nella prima settimana di maggio, invece, ad ottenere il siero, erano state oltre 400 persone.



Risultati che inorgogliscono il Comune, rappresentato dal sindaco Lidio Vallone e che fanno ben sperare soprattutto con l’arrivo della stagione turistica. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione, attraverso le parole dell’assessore Chiara Patertì: «Stiamo procedendo bene. La maggior parte dei residenti sta per essere immunizzata tra prime e seconde dosi. Si tratta di dati incoraggianti specie alla luce delle risposte dei cittadini che stanno manifestando la volontà di vaccinarsi», ha evidenziato. I risultati raggiunti sono frutto della sinergia tra istituzioni, «dagli amministratori, ai sanitari Asp, passando per i medici di base e ai volontari della Croce rossa», conclude Patertì.