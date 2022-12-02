A fine agosto il direttore del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze ha evidenziato la «grave carenza di personale medico» nelle suddette strutture dell’Azienda sanitaria provinciale

Saranno assunti dall'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 16 dicembre prossimo, mediante scorrimento della graduatoria approvata lo scorso luglio. Si tratta di due dirigenti medici, specializzati in psichiatria. I dirigenti saranno assunti mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro in base a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità. In caso di rinuncia o decadenza dei candidati si procederà, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, allo scorrimento della graduatoria medesima. La formalizzazione dell'incarico ai due professionisti è arrivata con delibera del commissario straordinario dell'Asp Giuseppe Giuliano.

Nel testo della delibera, il massimo responsabile della sanità vibonese spiega che lo scorso 28 luglio questa «Azienda ha approvato la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico – disciplina di psichiatria, bandito nel 2021, prevedendo la conseguente assunzione». A settembre scorso, quindi, è stato disposto lo scorrimento per turn – over della stessa graduatoria, reclutando ulteriori tre unità, a tempo pieno ed indeterminato, ed a invarianza di spesa. Ad fine agosto, però, il direttore del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze ha evidenziato la «grave carenza di personale medico determinatasi presso i diversi Centri di salute mentale di questa Azienda, a causa del collocamento a riposo, intervenuto nell’anno 2022, di altri due dirigenti medici, richiedendo lo scorrimento della graduatoria». Da qui la decisione della Direzione aziendale che ha espresso parere favorevole al reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, dei suddetti specialisti in Psichiatria richiesti dal direttore del relativo Dipartimento.

