A Dasà, Acquaro, Dinami, Arena e Fabrizia famiglie costrette a raggiungere altri centri per una semplice visita o una prescrizione medica. Lunedì protesteranno a Vibo «contro l’inerzia dell’Asp»

Raggiunge un nuovo livello la protesta delle comunità di Acquaro, Dasà, Dinami, Arena e Fabrizia contro la mancanza da circa 4 mesi di un pediatra di riferimento per le famiglie. Dopo la denuncia pubblica del sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, che ha definito insostenibile il disagio, chiedendo interventi urgenti da parte dell’Asp di Vibo, è la volta di un comitato che riunisce le mamme dei cinque comuni, che annunciano un sit-in di protesta che si terrà lunedì, dalle ore 10 alle 12, davanti alla sede dell’Asp.

«È intollerabile – scrivono in una nota -. Le famiglie sono costrette a rivolgersi a medici fuori Comune o a percorrere decine di chilometri per una semplice visita o prescrizione. Non chiediamo privilegi, ma un diritto fondamentale: quello di garantire assistenza pediatrica ai nostri bambini. È inaccettabile che i più piccoli vengano penalizzati da disorganizzazione e ritardi burocratici».

Il comitato invita tutti i cittadini a partecipare alla mobilitazione, «nella convinzione che solo con un’azione comune e decisa si possa richiamare l’attenzione delle istituzioni e ottenere risposte concrete e immediate».