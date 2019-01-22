Al New Delta prevista anche la lectio magistralis del professor Josè Antonio Vega dell’Università di Oviedo

Nuovo e duplice appuntamento al Centro medico polifunzionale New Delta di Pizzo, diretto dal professor Giuseppe Gambardella, che diventa punto di riferimento e di eccellenza anche nel campo della ricerca scientifica. Il primo è in programma per venerdì 25 gennaio nella sede del centro con inizio alle ore 17. Nell’occasione si concretizzerà la partnership con l’associazione culturale “Prof. Orazio Catarsini”. L’incontro servirà per annunciare l’adesione di nuovi soci per poi procedere alla consegna di attestati di eccellenza e benemerenza a personalità illustri in ambito medico, imprenditoriale ed universitario. Nell’occasione, inoltre, verranno consegnate alcune borse di studio che l’associazione ha elargito ad alcune professionalità mediche per sostenere importanti ricerche scientifiche. A presiedere e coordinare i lavori ci saranno il professor Giuseppe Gambardella, il professor Antonio Pugliese e l’avvocato Niutta.

Con loro anche Ugo Bellantoni, il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo e i professori Giovambattista De Sarro (Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro), Francesco Frasca (Endocrinologo Università di Messina), Franco Galati (Primario di neurologia ospedale di Vibo), Giovanni Germanà (professore di Anatomia all’Università di Messina) e il dottor Seminario. Ospite illustre della serata il professor Josè Antonio Vega Alvarez, cattedratico di Anatomia ed embriologia umana all’università di Oviedo (Spagna), che vanta diverse specializzazioni e collaborazioni internazionali, oltre che a dirigere, attualmente, il gruppo di ricerca Sinpos (Sistema nervoso periferico ed organi dei sensi) all’interno del Cluster di biomedica del campus di eccellenza internazionale dell’università di Oviedo. Vega Alvarez, inoltre, è autore di circa 35 pubblicazioni medico-scientifiche e di centinaia di articoli, ed ha diretto numerosi progetti di ricerca internazionali. Il giorno successivo, sabato 26 gennaio con inizio alle ore 8.30 sempre al centro New Delta di Pizzo, il corso di aggiornamento su: “Nuove frontiere nelle malattie neurologiche”, interamente gratuito per i partecipanti i quali otterranno otto crediti formativi ECM. Ai lavori, oltre alla lectio magistralis del professor Josè Antonio Vega Alvarez, offriranno il loro contributo medico-scientifico-formativo, il dottor Romeo Aracri, la dottoressa Alessia Bagalà, il dottor Francesco Berenato, il professor Giovambattista De Sarro, la dottoressa Pasqualina Ferraro, il professor Francesco Frasca, il dottor Franco Galati, il professor Giuseppe Gambardella, il dottor Nicola Gambardella, il professor Giovanni Germanà, il dottor Vincenzo Giunta, la dottoressa Sarah Patamia e il professor Antonio Pugliese. Il seminario formativo si concluderà alle 17.30