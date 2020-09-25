Sono 350 i tamponi previsti in mattinata dando precedenza agli studenti e a quanti in contatto con i casi precedenti

Nuovo caso di positività al Covid-19 nella zona rossa di Stefanaconi. Si tratta di una donna che avrebbe avuto contatti con i soggetti di cui è già stato accertato il contagio da coronavirus. Sale dunque a 14 il numero complessivo dei contagi accertati nel comune alle porte di Vibo Valentia. Il tutto mentre proseguono a pieno ritmo le attività di screening della popolazione. Anche questa mattina, dopo i circa 200 tamponi effettuati ieri, l’Asp di Vibo Valentia sta procedendo a sottoporre a test i cittadini, dando precedenza agli studenti di ogni ordine e grado e a quanti potrebbero essere venuti in contatto con i casi precedenti. Circa 350 i tamponi previsti per la giornata odierna.

Una lunga fila si è formata già dalle prime ore di questa mattina in direzione della postazione che il dipartimento Prevenzione dell’Asp ha allestito in piazza della Repubblica.