Cresce il numero dei contagi nel paese delle Serre vibonesi che ha già registrato il decesso di un suo cittadino

Salgono a 16 le persone positive al coronavirus a Fabrizia. I tamponi, il cui esito è arrivato da poco, confermano infatti ulteriori tre casi positivi nel paese delle Serre vibonesi dove nei giorni scorsi si è registrato pure un decesso (Bruno Sorgiovanni, venuto meno all’ospedale di Vibo Valentia). Gli ultimi tre casi (un uomo e due donne) interessano cittadini non legati ai precedenti già individuati come positivi al coronavirus. Si tratta quindi di persone non collegate da rapporti familiari agli altri paesani contagiati. Nei loro confronti è stata disposta la quarantena domiciliare. Si aspetta l’esito di ulteriori tamponi su altri familiari.



