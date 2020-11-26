Si aggrava la triste contabilità della pandemia e cresce la preoccupazione nella cittadina normanna dove i casi positivi toccano quota 57

C’è da registrare un nuovo decesso nella triste contabilità della pandemia da Covid19 nel Vibonese. Si tratta di una persona di San Gregorio d’Ippona venuta a mancare ieri la cui scomparsa porta a 16 il numero delle morti in provincia dall’inizio dell’epidemia.

A darne notizia è il sindaco Pasquale Farfaglia, che nel suo profilo Facebook scrive: «purtroppo stamattina (ieri, ndr) abbiamo registrato il primo decesso la cui concausa è stata il Covid 19. L’Amministrazione comunale tutta si stringe attorno alla moglie, alla figlia, al genero, al nipotino ed ai parenti esprimendo profondo cordoglio».

E mentre il bollettino del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria del 25 novembre annota 23 nuovi casi positivi in provincia, cresce la preoccupazione a Mileto dove il numero dei contagi sale a quota 57. Nella giornata di ieri, infatti, la cronaca ha registrato quattro nuovi casi di positività al coronavirus, tre rilevati da test antigenici e uno da tampone molecolare, tutti nella città capoluogo. Una di queste persone è risultata positiva dopo due precedenti test antigenici negativi, il che – come spiega nell’occasione il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – fa supporre che «evidentemente questi controlli erano stati eseguiti troppo presto. Infatti i medici consigliano, a chi è entrato in contatto con soggetti positivi, di isolarsi e sottoporsi ad antigenici almeno dopo 4 /5 giorni. Altrimenti il risultato potrebbe essere falsato».

In concomitanza ai quattro nuovi casi di Covid-19, nella stessa giornata di ieri sono emersi anche due test negativi da persone precedente risultate positive. Da qui il totale degli attuali 57 positivi, rispetto ai 55 dell’altro ieri. Nello specifico, 31 casi si registrano a Mileto centro, 22 a Paravati, due a San Giovanni e due a Comparni.