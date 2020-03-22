Sanificati alcuni locali del “San Bruno”, si stanno ricostruendo i suoi contatti al pari delle visite a pazienti di Dinami fatte dal medico di Rosarno contagiato. Ecco tutti i casi in provincia

Si apprendono nuovi particolari sul soggetto di Serra San Bruno risultato positivo venerdì sera con il secondo tampone al coronavirus. Risale a martedì scorso la sua visita all’ospedale di Serra dopo aver lamentato alcuni sintomi sospetti ed essere stato tenuto per tre giorni in una stanza del Pronto soccorso a due passi dai reparti di Radiologia e Dialisi. Il paziente si trova ora ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Vibo Valentia. L’Asp e anche le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire tutti gli spostamenti del paziente di Serra e soprattutto i contatti che ha avuto in queste settimane al fine di sottoporre a tampone altre persone. Partita anche la sanificazione dei locali del Pronto Soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno e di altri locali posti al primo piano. La Dialisi riprende invece da oggi il proprio servizio dopo la sospensione delle attività avvenuta nella giornata di ieri. [Continua dopo la pubblicità]

A Dinami e frazioni, invece, le autorità competenti stanno cercando di ricostruire con quali pazienti sia entrato in contatto il medico di famiglia di Rosarno risultato positivo al coronavirus. Ricordiamo che i sindaci di Dinami, Mongiana, Fabrizia, Acquaro, Simbario, Brognaturo e Capistrano hanno emesso delle ordinanze per vietare l’entrata e l’uscita dai rispettivi paesi se non per ragioni di lavoro e gravi motivi di salute. In provincia di Vibo Valentia e nella città capoluogo i casi di soggetti positivi al coronavirus sono al momento 14, così distribuiti: tre componenti dello stesso nucleo familiare rientrati a Piscopio dal Bergamasco, uno a Briatico, uno a Nicotera, tre a Vibo Valentia di cui uno trasferito in ospedale a Catanzaro, il paziente di Serra San Bruno trasferito ora all’ospedale di Vibo, due coniugi originari di Filandari e residenti nel limitrofo territorio comunale di Rombiolo (provenivano dalla provincia di Pavia) e altri tre casi in provincia di Vibo Valentia in paesi non ancora resi noti.

