Il bilancio sale a 27. Due positivi oggi a Parghelia, uno a Vibo ed uno a Fabrizia

Quattro nuovi casi di coronavirus oggi nel Vibonese che arriva così fra città e provincia – a 27 in totale. Un caso si registra a Vibo città, uno a Fabrizia ed due a Parghelia. In relazione a tali due ultimi casi, si tratta di due soggetti dello stesso nucleo familiare, provenienti dal Nord e non del luogo. Due persone che, con grande senso di responsabilità, si sono messi in quarantena volontaria domiciliare a Parghelia sin da giorno 11 marzo. Quarantena rispettata totalmente e terminata. Prima di fare rientro in famiglia ed avere contatti con altre persone, i due hanno però chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo di essere sottoposti ad un nuovo tampone, eseguito nella giornata di ieri. Oggi, quindi, il risultato che ha dato esito positivo. Il sindaco di Parghelia, Antonio Landro, ha così provveduto ad emettere una nuova ordinanza di quarantena in continuità con la precedente. Da quando sono arrivati a Parghelia, le due persone in questione non hanno mai lasciato l’abitazione e non hanno avuto contatti con nessuno.



A Fabrizia, invece, tampone positivo su una persona che si aggiunge così al compaesano 62enne ricoverato da due giorni in ospedale a Vibo Valentia. Di Vibo è infine la quarta persona positiva oggi al coronavirus.



