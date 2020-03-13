Il commissario dell’azienda sanitaria rivela: «Se la situazione dovesse precipitare, nel presidio tropeano avremmo 40 posti per i ricoveri». Intanto in allestimento 30 posti letto di terapia sub-intensiva in tutta la provincia (anche a Serra)

Gli striscioni colorati dei bambini contagiano di speranza e ottimismo. Un modo anche a Vibo Valentia, per esorcizzare la paura del coronavirus. Le strade sono semideserte. Anche se qualcuno, disattendendo alle disposizioni governative, non rinuncia alla passeggiata, mentre tutte le istituzioni sono in campo per difendere la salute pubblica.



Si pianifica per non farsi trovare impreparati. A Vibo Valentia – in passato assurta reiteratamente all’attenzione della cronaca nazionale per la sua disastrata sanità – gli effetti di un eventuale dilagare dei contagi da Covid 19 sarebbero ancor più gravi che altrove. Il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano, però, di concerto con la Regione, ha una sua road map, che contempla anche lo scenario più grave.



«Sono stati attivati già dalle giornata di ieri – afferma – 5 posti letto per la terapia sub-intensiva allo Jazzolino. Inoltre sono stati approvati altri 25 posti letto così distribuiti: ulteriori 10 all’ospedale di Vibo, 5 al nosocomio di Serra San Bruno e 10 all’ospedale di Tropea. Quest’ultimo ospedale, nel caso in cui l’emergenza dovesse aggravarsi, sarà destinato ai contagiati. Lì potremo destinare loro circa 40 posti letto».



Nella Perla del Tirreno, dunque si prepara la trincea. Contestualmente saranno arruolati camici bianchi chiamati ad affrontare la guerra al virus. «Dieci gli anestesisti già assunti, oltre agli specializzandi e al personale medico ed infermieristico già reclutato per fronteggiare l’emergenza».



L’Asp guarda all’immediato futuro ma monitora con grande scrupolo il presente. «Sono attualmente 6 i contagiati in provincia di Vibo Valentia, mentre quelli messi in quarantena per essere venuti a contatto con le persone affette da Covid 19, sono oltre 300».



