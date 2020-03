Coronavirus Calabria, 38 i casi positivi: ricoverata la donna di Filandari

Diramato il bollettino quotidiano della Regione. Su 422 tamponi effettuati sono 384 i casi negativi

La Regione Calabria ha diramato il consueto bollettino sull’emergenza coronavirus. Secondo i dati aggiornati al pomeriggio di oggi in Calabria sono stati effettuati in totale 422 tamponi.



Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38, quelle negative sono 384.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 6 in reparto; 1 in rianimazione (due di essi sono riconducibili alla coppia di Filandari visto che la moglie, già in isolamento domiciliare, è stata ricoverata nel corso della notte scorsa)

Cosenza: 6 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 6 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; uno guarito

Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare (all’elenco manca il nuovo caso registrato a Briatico, ndr)

Crotone: 5 in isolamento domiciliare



I soggetti in quarantena volontaria sono 3668, così distribuiti:

Cosenza: 1200

Crotone: 195

Catanzaro: 450

Vibo Valentia: 373

Reggio Calabria: 1450



Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5672.



