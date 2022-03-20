L’assessore comunale al Turismo dichiara di «accogliere con enorme soddisfazione» la decisione del Consiglio dei Ministri: «In questi due anni di pandemia mondiale, l'intera popolazione ha subito forti e pesanti restrizioni»

«Accolgo con enorme soddisfazione che il Consiglio dei Ministri abbia approvato la fine dello stato di emergenza Covid-19 a partire dall’1 aprile 2022. In questi due anni di pandemia mondiale, l’intera popolazione ha subìto forti e pesanti restrizioni causate dalle misure anti-Covid adottate dal Governo, restrizioni certamente necessarie per il contenimento dei contagi ma che hanno fortemente limitato i nostri comportamenti». [Continua in basso]

Lo afferma in una nota stampa Michele Falduto, assessore al Turismo al Comune di Vibo Valentia, il quale si augura che dal prossimo aprile «ci sia un graduale ritorno alla normalità e un recupero della socialità. La socializzazione – aggiunge – è un aspetto fondamentale della nostra vita e ci permette di imparare a conoscere il Mondo e tutto ciò che lo popola. Dobbiamo continuare ad investire nelle relazioni umani e soprattutto continuare a scommettere su di noi e sulle cose belle che facciamo e che abbiamo fatto, sulle bellezze e sull’autenticità del nostro territorio, dei paesaggi mozzafiato tra mare e montagna. Dobbiamo continuare a valorizzare le nostre storie e le nostre tradizioni che meritano di essere raccontate. Dobbiamo riempire gli stadi e i palazzetti, popolare le nostre strade per incrementare l’economia locale, dobbiamo – chiude Michele Falduto – poterci emozionare alla “svelata” della Madonna di fronte il Cristo Risorto. Dobbiamo ricominciare a vivere, ricominciare a vivere la nostra bella e amata Vibo».