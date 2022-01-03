Lo strumento reso necessario alla luce delle difficoltà nel sistema di tracciamento da parte dell’Asp di Vibo

Massimo impegno da parte dei Comuni al fine di individuare i contagi e circoscrivere i focolai Covid-19 attivi nei propri confini territoriali. Il sistema di tracciamento in difficoltà, tuttavia, ha creato non pochi disagi e preoccupazioni quanto negli amministratori quanto nelle comunità. In tale contesto il Comune di Briatico rappresentato dal sindaco Lidio Vallone ha inteso dare il proprio contributo mettendo a disposizione un numero WhatsApp dove il cittadino, risultato positivo al virus, potrà autosegnalarsi.

Un metodo di organizzazione che permetterà all'ente di avere un quadro un po' più chiaro sull'andamento dell'emergenza nel comprensorio e soprattutto conoscere e aiutare a superare eventuali difficoltà riscontrate dalle famiglie.

«Questo strumento – si legge nella nota del Comune – si è reso necessario perché l’Asp di Vibo Valentia non è in condizione di trasferire le regolari e dovute comunicazioni al sindaco sui dati dei contagi nei tempi e modi previsti». Pertanto, evidenziano gli amministratori della città del mare «Invitiamo quanti risultati positivi al Covid ad avvisare il sindaco e l’amministrazione, perché possano essere attivate le procedure per la mappatura dei contagi e tutti gli interventi propedeutici a tutela della collettività».