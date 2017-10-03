Presente all’evento anche l’associazione “Bicinsieme paesaggi in movimento” di San Costantino Calabro

Si è svolta con grande successo a Mileto la manifestazione a scopo preventivo organizzata dall’associazione diabetici Hipponion Diab affiliata Fand – presieduta da Antonella Menniti – in occasione della 35°Giornata Nazionale Fand , giornata ideata a suo tempo dal fondatore dell’associazione nazionale Fand Roberto Lombardi. Durante la manifestazione è stato effettuato uno screening della pressione arteriosa e della glicemia grazie alla collaborazione dell’endocrinologo, Giuseppe Crispino e della sua equipe infermieristica. E’ stato inoltre distribuito diverso materiale informativo sul diabete, poiché attraverso la divulgazione sui rischi di questa patologia l’associazione vuole informare le persone affette da diabete che è possibile evitare le complicanze invalidanti che incidono poi sulla spesa sanitaria. Ha partecipato all’evento anche l’associazione “Bicinsieme paesaggi in movimento” di San Costantino Calabro, guidata da Raffaele Mancuso, in quanto l’attività fisica è ritenuta particolarmente salutare ed è parte integrante della terapia del diabete di tipo uno e di tipo due.