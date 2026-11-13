L'associazione dei dializzati annuncia l'avvio delle procedure per sostituire le apparecchiature nei tre centri e ringrazia il commissario Battistini. Resta il nodo delle assunzioni di 29 specialisti e del reparto di Nefrologia previsto per il nuovo ospedale
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Si sblocca la procedura per il rinnovo degli impianti di osmosi nei centri dialisi di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Nicotera. Le nuove apparecchiature dovrebbero entrare in funzione all'inizio del 2027, secondo quanto annunciato da Aned Calabria, l'associazione che rappresenta i pazienti dializzati e trapiantati. Una notizia positiva per la sanità vibonese, anche se restano aperte le criticità legate alla carenza di personale medico e all'organizzazione del servizio.
A darne notizia è Maria Larosa, di Aned Calabria, che esprime soddisfazione per l'avvio delle procedure di sostituzione e ringrazia il commissario dell'Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, per aver accolto le richieste dell'associazione.
«Siamo grati al commissario dell'azienda sanitaria vibonese, dottore Antonio Battistini, che ha recepito e fatto suo tale necessità nefrologica con sensibilità», si legge nella nota. La questione era stata sollevata lo scorso 4 ottobre, durante la 35esima Giornata nazionale del dializzato organizzata dall'associazione a Nicotera.
«Ora lo stato dell'arte della procedura d'appalto ci consente di dire che a inizio anno nuovo avremo impianti nuovi», sottolinea Aned. Si tratta di apparecchiature fondamentali per il trattamento dei pazienti con insufficienza renale: il sistema di osmosi permette infatti di ottenere acqua con caratteristiche di purezza adeguate alle esigenze della dialisi.
Il nodo dei nefrologi e il reparto ancora da realizzare
Il rinnovo tecnologico, tuttavia, rappresenta soltanto una parte delle necessità del sistema nefrodialitico provinciale. L'associazione richiama l'attenzione soprattutto sulla gestione del personale, chiedendo una diversa organizzazione e un adeguamento degli organici per evitare il ripetersi dei disagi registrati negli ultimi mesi.
Il riferimento è in particolare ai pazienti di Nicotera, costretti a spostarsi tra Vibo Valentia e Tropea per sottoporsi alle sedute dialitiche. Una situazione che Aned collega anche alle difficoltà nel reclutamento degli specialisti.
Secondo l'associazione, infatti, resta bloccata a livello regionale la procedura per l'assunzione di 29 nuovi nefrologi. Una situazione che viene attribuita alla «burocrazia regionale, oggi impantanatasi per motivi che per noi sono incomprensibili e non giustificabili».
L'ultimo obiettivo indicato da Aned riguarda il futuro dell'assistenza nefrologica nell'ospedale di Vibo Valentia. In vista della realizzazione del nuovo presidio sanitario, l'associazione intende tornare a confrontarsi con l'Asp sull'istituzione di un reparto di Nefrologia con otto posti letto e due posti di day hospital, previsto, secondo quanto riferito nella nota, dagli atti aziendali a partire dal 2016.