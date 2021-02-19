Dopo la positività del presidente Salvatore Solano è stato ordinato di liberare tutti i locali. Si riprenderà a lavorare normalmente da mercoledì

Chiusi da lunedì 22 febbraio per 48 ore gli uffici della Provincia di Vibo Valentia al fine di effettuare una disinfezione e pulizia straordinaria di tutti gli uffici provinciali che riprenderanno il normale funzionamento a partire da mercoledì 24 febbraio. La pulizia straordinaria e la disinfezione hanno reso necessario liberare tutti gli uffici provinciali già a partire da oggi pomeriggio, atteso che lo stesso presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, è risultato positivo al Covid-19 e da qui la necessità di un’ordinanza formata dallo stesso a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro. Contestualmente sono stati attivati gli ordinari protocolli sanitari di sicurezza. Copia dell’ordinanza firmata da Salvatore Solano è stata trasmessa al prefetto, al questore, al comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, all’Asp ed ai responsabili delle strutture gestionali della Provincia.

