L'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha approvato un piano straordinario per garantire la copertura delle postazioni di Continuità assistenziale nel periodo estivo. Il provvedimento sarà in vigore dal 1° agosto al 15 settembre 2026 e punta a rispondere all'aumento della domanda di assistenza sanitaria che caratterizza i mesi estivi.

Il piano introduce misure temporanee di incentivazione rivolte ai medici di Continuità assistenziale, ai medici sostituti e ai medici di medicina generale, compresi quelli in quiescenza, con l'obiettivo di assicurare la presenza del personale necessario nei presìdi territoriali.

L'iniziativa mira a garantire la copertura dei turni, limitare gli accessi non urgenti ai Pronto soccorso, ridurre gli interventi del SUEM 118 per i casi a bassa complessità e favorire un'organizzazione più efficiente della rete dell'emergenza-urgenza durante il periodo di maggiore affluenza.

L'Asp ha invitato i professionisti interessati a manifestare la propria disponibilità inviando l'apposita istanza all'indirizzo PEC aspvibovalentia@pec.it, indicando nell'oggetto la dicitura: "Partecipazione avviso disponibilità copertura delle postazioni di guardia medica estate 2026".

Per consentire un'efficace programmazione dei servizi, le domande dovranno essere trasmesse entro il 28 luglio 2026. Le richieste inviate oltre tale termine saranno comunque valutate, secondo l'ordine di arrivo, per l'eventuale copertura delle postazioni ancora disponibili.

Con questo provvedimento, l'Asp di Vibo Valentia punta a garantire la continuità dell'assistenza sanitaria territoriale anche durante l'estate, rafforzando la presenza dei medici nelle sedi di guardia medica e la rete dei servizi sul territorio.